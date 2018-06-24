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Турецкая полиция открыла огонь по машине с бюллетенями

Сегодня, 16:15

В провинции Шанлыурфа полицейскими было изъято 4 мешка с бюллетенями. Об этом стало известно из источника Cumhuriyet. Данный случай произошел в одной из провинций Турции.

Турецкая полиция открыла огонь по машине с бюллетенями, которая попыталась скрыться с места. Троих преступников удалось задержать. Злоумышленники планировали доставить мешки с содержимым на участок.

Инцидент связан с выборами президента и парламента в Турции, которые проводятся 24 июня. По данным турецких СМИ, явка на выборы достаточно высокая более 50%, ожидается максимальная явка в размере 90%.

Всего представлено 6 кандидатов, но основными считаются 2. Исходя из результатов референдума в 2017 году, новый турецкий президент будет выполнять обязанности главы не только государства, но и правительственные. Ранее в Измире был организован митинг в поддержку оппонента президента. Поклонников кандидата в президенты насчитали более 2 млн.

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