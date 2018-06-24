В Британии четырёхлетний мальчик общается с потусторонним миром

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В прошлой жизни малыш умер, когда утонул в водоёме.

Продолжение... "НЛО похищают детей": Девочка встретила в лесу прозрачного пришельца Когда семья решила пойти в лес на поиски веток, странный шум заставил их отвлечься и пойти... В Британии живёт четырёхлетний мальчик, который утверждает, что проживает уже не первую жизнь и общается с потусторонним миром. Ребёнок до смерти пугает своих родителей мрачными рассказами, которым они не могут дать объяснение. Четырёхлетний Чарли Бетти впервые удивил мать по имени Меган, когда в один день на предостережение быть осторожней у водоёма заявил, что уже утонул однажды, когда был маленький.

Мальчик добавил, что его предыдущая мама была очень сильно расстроена этим. Также британка рассказала, как некоторое время назад ей позвонили из детского сада, где занимается её ребёнок, и сообщили, что малыш переживает от того, что его отец «тонет».

На самом деле с папой ребёнка всё было хорошо. Речь также шла об отце из прошлой жизни. Меган говорит, что Чарли постоянно говорит о прошлых жизнях, общается с потусторонним миром и называет имена каких-то людей, которые жили в прошлом. Они носили старомодные имена, которые в Британии сейчас почти не встретишь. Также мать малыша обратила внимание на фото, где на мальчика снизошёл луч света. Это она считает знаком свыше.

Ранее мы писали, что британка слышит необъяснимые звуки из потустороннего мира. Женщина вот уже несколько лет не может избавиться от странного шума в голове.