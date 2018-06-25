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В Венеции теплоходы начали ездить на оливковом масле

Сегодня, 02:30

Местные власти решили позаботиться об экологии, ведь максимально востребованные в регионе маршрутные вапоретто используют слишком много топлива, которое загрязняет окружающую среду, а также не является экономичным сырьем.

В Венеции с настоящего времени теплоходы начали ездить на оливковом масле, а также на других его видах. Дело в том, что в местных кафе и ресторанах собирается немалое количество использованного масла, с помощью которого жарят много блюд. Такие отходы отправляются на переработку, а город получает запасы экологически чистого топлива.

Эксперимент уже начался, а продолжится он до октября, как сообщили местные организаторы проекта. После этого традиционный транспорт Венеции вапоретто может полностью отказаться от обычного топлива, а окружающая среда больше не будет загрязняться так, как это было раньше.

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