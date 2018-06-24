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Американским пенсионерам предлагают работать до смерти

Сегодня, 15:08

Людям пенсионного возраста угрожает опасность в виде нищеты, аналогично во время Великой депрессии. Государство не сможет в дальнейшем снабжать пенсиями население США.

Американская пенсионная система выплат, вопреки всем ожиданиям, дала сбой. Она формируется из трех частей: социальной защиты, накоплений совместно с работодателем и самостоятельных накоплений. Все три компонента дали сбой, поскольку у государства попросту не хватает денег, а самостоятельно накопить на пенсию рядовой американец не сможет. Поэтому единственное, что предлагает американская система – работать пенсионерам до смерти.

А по-другому выжить в США на пенсии трудно. На помощь детей рассчитывать пенсионеры не могут, поскольку сами концы с концами еле сводят. Темп роста количества работающих пенсионеров увеличился за последние 15 лет более чем на 7%. И это не является полноценным выходом из ситуации, поскольку пожилым людям предлагают не лучшие виды работ.

Это свидетельствует о том, что при сохранении нынешней тенденции люди поколения «беби-бум» будут попросту «выживать», как это было во времена Великой депрессии. Хуже дела обстоят с жилищным вопросом. Доля бездомных, сравнительно с 1990 годом, возросла до 50%.

В США давно начался процесс экономического обнищания населения. Это может стать началом развала, как экономике страны, так и американскому укладу жизни. Работай, пока жив – именно так выглядит ситуация, которая на данный момент сложилась в Соединенных штатах.

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