"Оно живое!": НЛО сбросил на Флориду неизвестное существо

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Монстр-пожиратель не на шутку напугал местных жителей. Очевидец, снявший инопланетное существо на видео, понял, что подобное не могло появится на Земле естественным путем.

Житель американского штата Флорида разместил ролик с инопланетным гуманоидом в соцсетях и подписал: "Оно живое!". Сперва мужчина не осознал, что существо одушевлено, так как оно обездвижено лежало на деревянном столе. Однако спустя несколько секунд неизвестная сущность начала двигаться, шокировав очевидца.

Американец, записавший видео, уверяет, что НЛО сбросил на Флориду неизвестное существо. По его словам, он видел незадолго обнаружения гуманоида странный объект в небе, а после нашел инопланетного монстра с головой, множеством лап и странным туловищем в форме башни. Пользователи сети отметили, что монстр не поход ни на одного насекомого на планете.