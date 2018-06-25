В Индии люди спасали тонущего в колодце быка всей деревней

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Сразу несколько десятков человек собралось для такой ответственной процедуры, ведь неравнодушные граждане не могли позволить животному погибнуть. Обнаружен пострадавший был местным жителем, который услышал странные звуки.

В Индии тонущего в колодце быка люди спасали всей деревней, ведь его вес оказался достаточно большим, а спасателей на месте происшествия не оказалось. Животное обвязали веревками по всему телу, после чего начали тянуть и выкрикивать что-то на родном языке. Когда бык оказался на поверхности, люди начали радоваться и аплодировать.

Очевидцы и участники операции рассказали, что еще некоторое время бык неподвижно лежал на земле, может от усталости или стресса, однако сам он не пострадал и не был ранен. Примечательно, что колодец оказался достаточно широким и глубоким, но быку все же удалось продержаться на плаву определенное время.