В Мировом океане нашли мистическую ловушку для заблудших душ

Сегодня, 14:25

Таинственное место рыбаки "обходят стороной", так как появление в этой зоне может оказаться смертельным.

Аномальная ловушка для заблудших душ находится в юго-западной части Северной Атлантики между Бермудскими островами и Вест-Индией. Первое, что настораживает мировое сообщество, это течение. Круговое вращение воды напоминает атмосферный антициклон, формирую смертоносную воронку. Зимой температура воды в Мировом океане колеблется, но в аномальной зоне заблудших душ нашли несовпадение. Мистическую зону уже окрестили "воронкой смерти", ведь там в зимнее время температура не падает ниже +18°, а летом достигает +28°.

Даже угрожающая жизни человека зона в данный момент терпит бедствие. Все дело в том, что Саргассово море в данный момент до критических пределов заполнено мусором от жизнедеятельности человека. Ученые шутят, что мистическую ловушку для заблудших душ человек способен уничтожить, как и она его в равной мере.