В пещере Кхао Луанг в Таиланде пропала футбольная команда

Сегодня, 14:04

В одной из пещер города Хуахин ведутся поиски спортсменов и их тренера. Их вещи найдены сразу у входа в пещеру еще в субботу.

Очевидцы утверждают, что видели, как 12 человек вошли в пещеру Кхао Луанг. Местный футбольный клуб подтвердил, что вещи, найденные у пещеры, действительно принадлежат футбольной команде. Представители национального парка начали поиски, но пройти удалось только 3 км. Сильный дождь, который помешал поискам, мог заблокировать выход из Кхао Луанг. Ранее в Таиланде подобных случае не было зафиксировано.

Сейчас команда спасателей ведет поисковые работы, но пока что информации о спортсменах нет. Предположительно, футболисты и их тренер могут находиться в пещере.