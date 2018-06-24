Известный фирменным жестом повар-мем проголосовал на выборах Турции

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В своем Instagram Нусрет Гокче заявил, что издалека прибыл на избирательный участок, так как считает важным выбор каждого избирателя.

Популярный в социальных сетях повар-мем Нусрет Гокче, известный своим фирменным жестом, прибыл на избирательный участок, и проголосовал на выборах президента в Турции. В своем Instagram кулинар прокомментировал: «Каждый голос важен, поэтому сегодня я приехал на избирательный участок издалека, чтобы проголосовать на президентских выборах».

Напомним, что сегодня в Турции проходят выборы президента страны, в которых принимает участие шесть кандидатов, в том числе действующий лидер Тайипа Эрдогана.

Турецкий повар-мем Нусрет Гокче пользуется большой любовью и популярностью среди пользователей социальных сетей. Его видеоролики, в которых он всегда выполняет свой фирменный жест, завораживают артистизмом кулинара, а пристрастие к делу вызывает большой восторг.