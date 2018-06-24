Китаец пришел в торговый центр в компании дрессированных утят

Сегодня, 13:14

Домашние питомцы вмиг выполнили команду хозяина "встаньте в строй", и бодро засеменили по залу супермаркета в городе Чунцин.

Сегодня на юго-западе Китая посетители торгового центра в городе Чунцин стали свидетелями необычного инцидента - китаец пришел в общественное место в компании дрессированных утят. Мужчина произнес команду "встаньте в строй", и трое утят послушно последовали за своим хозяином через зал ТЦ.

Удивленные горожане запечатлели необычных посетителей заведения, и опубликовали видео на YouTube. Уточняется, что герои видеоролика являются домашними питомцами китайца, однако с какой целью они пришли в торговый центр не известно.