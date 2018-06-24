VistaNews.ru


Француз-гомосексуалист подал иск в суд после того, как ему запретили сдавать кровь

Сегодня, 12:17

Француз решил подать иск в Европейский суд по правам человека из-за закона, которые требует, чтобы доноры-гомосексуалисты год не занимались сексом перед сдачей крови. Мужчина, как и некоторые другие, уверен, что это проявление дискриминации.

Специалисты утверждают, что если Европейский суд удовлетворит иск француза, то это создаст прецедент для ряда других стран, например Британии, в которых также есть отсрочка для сдачи крови гомосексуалистам. Кроме того, дело 48-летнего Лорана Дрелона будет первым разом, когда французское законодательство могут назвать дискриминирующим чьи-то права.
Лоран Дрелон с 2004 года имеет проблемы со сдачей крови. Каждый раз ему указывают на закон от 1983 года, когда во Франции геям запретили сдавать кровь из-за распространения ВИЧ и СПИДа. Закон упразднили в 2016 году, но обязали гомосексуалистов заявлять перед комиссией, что у них не было сексуальных контактов в течение 12 месяцев. Это нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни и может расцениваться как дискриминация.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве размеры выплат донорам крови повышены на 20%

Путин разрешил ГИБДД брать на анализ кровь у пьяных водителей

В Ростове трезвых жителей просят сдать кровь

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем