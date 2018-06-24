Француз-гомосексуалист подал иск в суд после того, как ему запретили сдавать кровь

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Француз решил подать иск в Европейский суд по правам человека из-за закона, которые требует, чтобы доноры-гомосексуалисты год не занимались сексом перед сдачей крови. Мужчина, как и некоторые другие, уверен, что это проявление дискриминации.

Специалисты утверждают, что если Европейский суд удовлетворит иск француза, то это создаст прецедент для ряда других стран, например Британии, в которых также есть отсрочка для сдачи крови гомосексуалистам. Кроме того, дело 48-летнего Лорана Дрелона будет первым разом, когда французское законодательство могут назвать дискриминирующим чьи-то права.

Лоран Дрелон с 2004 года имеет проблемы со сдачей крови. Каждый раз ему указывают на закон от 1983 года, когда во Франции геям запретили сдавать кровь из-за распространения ВИЧ и СПИДа. Закон упразднили в 2016 году, но обязали гомосексуалистов заявлять перед комиссией, что у них не было сексуальных контактов в течение 12 месяцев. Это нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни и может расцениваться как дискриминация.