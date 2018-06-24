"Змеиный апокалипсис": Более 100 змей поселились в доме жительницы Индии

Сегодня, 11:50

Экологам пришлось спасать рептилий от перепуганной собственницы жилья, которая успела убить несколько животных.

В Индии в доме местной жительницы незаметно поселились более 100 змей и начался "змеиный апокалипсис". Инцидент произошёл в пригороде города Бхадрак в штате Оисса. Женщина обнаружила, что змея отложила в подвальном помещении яйца, из которых вылупились 106 детёнышей. Все они в считанные часы оккупировали её дом. Перепуганная индианка убила змею-мать и нескольких детенышей прежде, чем на место происшествия прибыли сотрудники природоохранной службы. Сперва им удалось выловить 20 маленьких рептилий, а затем ещё 106. Также из дома вынесли 21 яйцо, из которых ещё не вылупились змеи. Животных выпустили в их природную среду обитания. Местные жители собрались у дома односельчанки, чтобы понаблюдать за операцией по спасению рептилий. Собственница дома считает, что змея «в положении» пробралась в помещение через какое-то отверстие в подвале.

Ранее мы писали, что ядовитые змеи атаковали детские площадки Сызрани. Горожане жалуются, что им приходится самостоятельно защищать детей от нападок рептилий.