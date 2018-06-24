VistaNews.ru


"Змеиный апокалипсис": Более 100 змей поселились в доме жительницы Индии

Сегодня, 11:50

Экологам пришлось спасать рептилий от перепуганной собственницы жилья, которая успела убить несколько животных.

В Индии в доме местной жительницы незаметно поселились более 100 змей и начался "змеиный апокалипсис". Инцидент произошёл в пригороде города Бхадрак в штате Оисса. Женщина обнаружила, что змея отложила в подвальном помещении яйца, из которых вылупились 106 детёнышей. Все они в считанные часы оккупировали её дом. Перепуганная индианка убила змею-мать и нескольких детенышей прежде, чем на место происшествия прибыли сотрудники природоохранной службы. Сперва им удалось выловить 20 маленьких рептилий, а затем ещё 106. Также из дома вынесли 21 яйцо, из которых ещё не вылупились змеи. Животных выпустили в их природную среду обитания. Местные жители собрались у дома односельчанки, чтобы понаблюдать за операцией по спасению рептилий. Собственница дома считает, что змея «в положении» пробралась в помещение через какое-то отверстие в подвале.

Ранее мы писали, что ядовитые змеи атаковали детские площадки Сызрани. Горожане жалуются, что им приходится самостоятельно защищать детей от нападок рептилий.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Австралии в школьном завтраке нашли опасную змею

"Куриный апокалипсис": В Грузии сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

В шведском зоопарке умертвили 500 рептилий

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем