VistaNews.ru


Взрыв практически разрушил дом в Германии

Сегодня, 11:25

Как сообщили немецкие СМИ и очевидцы ЧП, в Западной части федеральной земли Северный Рейн-Фестивалия около часа ночи по МСК произошел взрыв.

Взрыв способствовал дальнейшему возгоранию здания. Он практически разрушил дом в Германии, который находится в городе Вупперталь. Недавно от немецких СМИ появилась информация о том, что пострадали 5 человек. Постадавшие на данный момент находятся в больнице под присмотром врачей.

Работу спасателей приостанавливает возможность обвала здания. На данный момент представители пожарной службы не дают комментариев по поводу возможных причин возгорания. Об этом станет известно позднее.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Армении здание сельской администрации разрушил сильный взрыв

В Германии на заводе по утилизации боеприпасов произошёл взрыв

В супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем