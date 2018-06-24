Взрыв практически разрушил дом в Германии

Сегодня, 11:25

Как сообщили немецкие СМИ и очевидцы ЧП, в Западной части федеральной земли Северный Рейн-Фестивалия около часа ночи по МСК произошел взрыв.

Взрыв способствовал дальнейшему возгоранию здания. Он практически разрушил дом в Германии, который находится в городе Вупперталь. Недавно от немецких СМИ появилась информация о том, что пострадали 5 человек. Постадавшие на данный момент находятся в больнице под присмотром врачей.

Работу спасателей приостанавливает возможность обвала здания. На данный момент представители пожарной службы не дают комментариев по поводу возможных причин возгорания. Об этом станет известно позднее.