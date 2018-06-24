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«Чудо»: Редчайшие близнецы-жеребята родились в Великобритании

Сегодня, 10:16

Под Эксетером на ферме Gassons на свет появились два генетически идентичных жеребенка. Подобное случается однажды на 10 тыс. случаев, еще реже животные рождаются здоровыми.

Мама-лошадь проходила УЗИ на третьей неделе беременности, тогда владельцы фермы Gassons и подумать не могли, что вскоре у них появятся близнецы-жеребята. Редчайшие скакуны родились слабыми. Одному из детенышей потребовалась реанимация для прочистки дыхательных путей. Однако уже через насколько часов после появления на свет уникальное семейство в полном составе самостоятельно питалось и прогуливалось по ферме.

«Это настоящее чудо», - прокомментировали лошадиные роды в Великобритании владельцы Gassons.

К слову, зачастую лошади вынашивают одного детеныша. Если яйцо делится на два, способствуя развитию близнецов, плаценте матери не удается обеспечить потомков достаточным количеством кислорода, что приводит к летальному исходу. Однажды на 10 тыс. случаев происходит исключение.

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