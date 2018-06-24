Австралийка рассказала, почему кормит грудью 7-летнего сына

Сегодня, 10:41

Строгие органы опеки Австралии заинтересовались 46-летней матерью, у которой процесс грудного вскармливания собственных детей несколько затянулся. Женщине есть что ответить на предъявленные обвинения.

Семилетний сын Лизы Бриджер продолжает питаться материнским молоком, вопреки устоявшимся представлениям о сроках кормления. Сама Лиза охотно делится в соцсетях своим опытом и утверждает, что от ее молока дети становятся только спокойнее. Австралийка в течении двадцати лет кормит своих детей грудью. Вот и сейчас ее двое мальчиков с удовольствием находятся на этом рационе. По мнению Бриджер, контакт с грудью отражается благотворно на психике детей. А для нее это очень важно, ведь дети Лизы страдают аутизмом.

Но, органы опеки считают по-другому. Они уверены, что подобная кормежка – жестокое обращение с ребенком. А после заявления 20-летнего старшего сына Бриджер, что он тоже вырос на материнском молоке, социальные работники насторожились еще больше.