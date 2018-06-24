В Британии призрак атакует дом и сталкивает людей с лестницы

Сегодня, 09:45

Братья Халл рассказывают, как их дом постоянно подвергается нападениям злых призраков, против которых не помог даже обряд экзорцизма. Сначала они переворачивали мебель в гостиной, а потом стали калечить людей.

Как сообщают братья, жизнь с полтергейстом – это вовсе не сказка, и она началась для них в 1970-х. Первые случаи встречи с призраком произошли, когда Дарен и Крис жили с родителями в Британии. Тогда призрак захлопывал двери, так, что братья не могли выйти, и начинал двигать мебель. Призраки умели издавать разные звуки, скрип и плач, которые всегда очень пугали.

Дарен утверждает, что все это можно было стерпеть, пока полтергейст не начал атаковать и избивать людей. Чаще всего он сталкивал гостей или жителей дома с лестницы. После нескольких таких случаев братья пригласили викария, который должен был изгнать духа. Но ему это не удалось, так как священника тоже атаковали и сбили с ног. С тех пор викарий каждую неделю приходит в дом, чтобы проверить состояние братьев, а те собираются продать дом. В успех Дарен и Крис не верят, так как думают, что призрак преследует их со времен смерти матери, и сможет поселится в любом доме.