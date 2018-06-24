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В Британии на фото попал гигантский морской монстр, выпрыгивающий из воды

Сегодня, 09:07

5-метровый хищник напугал туристов, которые ожидали увидеть в заливе Лайм лишь медуз и чаек.

В Британии туристы, отдыхающие в графстве Девон, стали свидетелями появления из глубин настоящего чудовища огромных размеров, которое резвилось прямо у них перед глазами. Обычно в заливе Лайм удаётся найти лишь раков, медуз и чаек, однако на этот раз приезжих встретил загадочный морской монстр.

Гигантский хищник, выпрыгивающий из воды, даже попал на фото. Туристы не скрывали того, что появление 5-метрового чудовища их очень напугало. Оказалось, что речь шла об акуле. Представители данного вида редко появляются в Ла-Манше, поэтому местные жители не привыкли к столь дерзким вылазкам хищника. У него, как удалось рассмотреть туристам, имеется массивный хвост, которым он глушит рыбу.

Ранее соцсети шокировало развлечение двух акул с беззащитными туристами. Хищники резвились в воде в непосредственной близости от людей.

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