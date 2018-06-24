Вчера, 23:15

Как сообщили в службе BBC News, гражданка Франции Седелла Роман совершила «преступление» она незаконно попала на территорию других стран.

Во время пробежки француженка незаконно пересекла границу Канады и США, после чего ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Роман была в гостях у матери в Британской Колумбии, в Канаде. Утром девушка решила выйти на пробежку, а через время ей захотелось сделать фото на память. Два пограничника заметили девушку и задержали ее. Как оказалось, девушка незаконно пересекла границу штата Вашингтон. Француженка надеялась, что ей сделают предупреждение или оштрафуют. Но сейчас Роман вынуждена ждать суда.

Ранее, в Канаде оштрафовали премьер-министра, который не задекларировал свои солнцезащитные очки. По словам премьера, этот подарок был сделан губернатором одной из провинций. «Провинившемуся» премьеру выписали штраф, который он уже оплатил. Суд постановил, что Трюдо должен сообщать о подарках стоимостью выше 200 долларов весь месяц.