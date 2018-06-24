Мистика: Мужчина трижды за один месяц выиграл в лотерею

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Мужчина из Австралии по имени Карло Массетти родился под счастливой звездой, как он сам считает. Его добрые побуждения позволили ему совершить невозможное.

Согласно статистике, шансы выиграть в лотерею в Австралии составляют 50 миллионов к одному. Но невольно доказать обратное получилось простому мужчине. За месяц он потратил на лотерейные билеты известной австралийской компании около 5000 австралийских долларов. Интересно, что Массетти не понравилась цифровая комбинация на первом купленном билете, и он даже хотел его поменять, но продавец убедил его оставить билет.

В итоге, первые два билета принесли мужчине 2,5 миллиона долларов. Почувствовав удачу, везунчик решился ещё раз сыграть в лотерею и, по некой мистической случайности, выиграл ещё 48 тысяч. В общем, его выигрыши за один только месяц составили около 3 миллионов долларов. 50 тысяч из них Массетти пожертвовал в кардиологическое отделение местной больницы, где на эти деньги приобрели дорогой аппарат для поддержания жизнедеятельности органов при трансплантологии.