В Италии замечен горящий прямоугольный НЛО

Вчера, 22:14

Очевидцы рассказали, что загадочный объект падал и одновременно пылал, после чего они попытались проследить траекторию его движения. Случай произошел неподалеку от итальянского городка Пинероло.

Согласно рассказу свидетелей происшествия, их глазами в Италии был замечен горящий прямоугольный НЛО. Странной формы инопланетный корабль падал очень быстро, однако его горизонтальное положение при этом не менялось, что сильно удивило мужчину и его супругу. Также следом за НЛО протягивалась длинная полоса белого густого дыма.

Мужчина отметил, что все это время они передвигались на автомобиле, однако выяснить, из какой точки перемещался корабль гуманоидов, все равно пытались. По подсчетам супругов, упал НЛО в районе коммуны Бруино, которая находится в провинции Турин.