В США поймали морскую звезду, прогуливающуюся по пляжу

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Необычный способ передвижения для этого вида морских животных не является привычным, ведь все привыкли видеть их плавающими. Тем не менее, «ходить» они также умеют, в чем убедился очевидец во Флориде.

Поймали морскую звезду, прогуливающуюся по пляжу в США, передвигалась водная обитательница очень медленно, но абсолютно уверенно. Ее не смутило даже присутствие человека поблизости – морская звезда продолжила свой путь и даже не пыталась вернуться в воду. Известно, что такие существа не могут находиться без жидкости долгое время, ведь на их животах расположены жабры, с помощью которых животные дышат.

Также не секрет, что морские звезды могут не только плавать, но еще и ходят по морскому дну и камням. Получается это у них благодаря множественным присоскам на щупальцах, с помощью которых звезды цепляются за поверхности.