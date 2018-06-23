Пизанской башни мало: Дубай откроет вторую

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Реклама не знает своих границ. Для этого используются даже огромные сооружения. И не только для того, чтобы натягивать на них рекламные плакаты. Всё – серьёзнее.

Пизанской, башни, как символа туризма, видимо мало. Дубай откроет свою, такую-же.

Там уже в этом году построят небоскрёб, который получит название The Pad. Его особенностью станет то, что он будет возведён в форме, напоминающей зарядное устройство iPad. Мало того, что это здание станет сверхкомфортабельным. Оно получить наклон в 6,5 градусов.

Правда, его разработчики не пользовались «харизмой» Пизанской башни. Они просто имитировали iPad, установленный с таким наклоном относительно Земли на своей зарядной станции.

Первые жильцы там появятся уже в конце этого года. Здание будет содержать лишь 256 апартаментов, все их которых относятся к «люксовому» классу.

Там будут замки дверей, содержащие биометрические данные. Установленная в апартаментах техника получит голосовое управление. Освещение также станет программируемым. Об уровне безопасности и количестве систем видеонаблюдения, говорить уже не приходится.

Остаётся лишь догадываться, что побудит её жителей приобрести квартиры в этом небоскрёбе: его удобства или схожесть с тем, что сходство его и Пизанской башни очень велико. А строительство подходит к концу, и квартиры уже раскуплены.