VistaNews.ru


Пизанской башни мало: Дубай откроет вторую

Сегодня, 19:38

Реклама не знает своих границ. Для этого используются даже огромные сооружения. И не только для того, чтобы натягивать на них рекламные плакаты. Всё – серьёзнее.

Пизанской, башни, как символа туризма, видимо мало. Дубай откроет свою, такую-же.

Там уже в этом году построят небоскрёб, который получит название The Pad. Его особенностью станет то, что он будет возведён в форме, напоминающей зарядное устройство iPad. Мало того, что это здание станет сверхкомфортабельным. Оно получить наклон в 6,5 градусов.

Правда, его разработчики не пользовались «харизмой» Пизанской башни. Они просто имитировали iPad, установленный с таким наклоном относительно Земли на своей зарядной станции.

Первые жильцы там появятся уже в конце этого года. Здание будет содержать лишь 256 апартаментов, все их которых относятся к «люксовому» классу.

Там будут замки дверей, содержащие биометрические данные. Установленная в апартаментах техника получит голосовое управление. Освещение также станет программируемым. Об уровне безопасности и количестве систем видеонаблюдения, говорить уже не приходится.

Остаётся лишь догадываться, что побудит её жителей приобрести квартиры в этом небоскрёбе: его удобства или схожесть с тем, что сходство его и Пизанской башни очень велико. А строительство подходит к концу, и квартиры уже раскуплены.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Инженеры открыли секрет устойчивости Пизанской башни

Турист из Японии скончался в Пизанской башне

Прощальные сувениры Екатеринбурга

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем