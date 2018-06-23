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В Камбодже женщины вынашивали детей для китайцев

Сегодня, 19:03

В эту страну часто едут за помощью бездетные пары. И никого не останавливает тот факт, что это незаконно с 2016 года.

В Камбодже проводился рейд по домам, где предположительно могли быть суррогатные матери. Так, в городе Пномпене в нескольких квартирах были обнаружены беременные женщины, которые вынашивали детей для китайцев. Девушки были уроженками Камбоджи, к ним у полиции не возникло претензий. Однако был задержан житель Китая, который являлся «поставщиком» для пар с других стран. Его обвинили в том, что он способствовал незаконному суррогатному материнству, а также в торговле людьми.

Как стало известно, девушки могли родить либо на родине семьи «покупателя», то есть в Китае, либо же у себя, в Камбодже. Обещали заплатить 10 000 долларов, но по частям – 500 $ после подтверждения беременности, а после родов – 300 долларов ежемесячно, либо сразу же оставшиеся деньги.

Известно, что таким незаконным образом уже были рождены не менее 20 детей.

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