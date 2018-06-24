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Некоторым людям очень тяжело расставаться со своими любимцами, поэтому и было решено создать такой формат кладбища.

В районе Зиммеринге в Вене теперь есть общее кладбище для людей и животных. Находится оно напротив Центрального кладбища. Место для подобного захоронения можно купить на десять лет вперед за 490 евро.

Как сообщает Ренате Никлас, генеральный директор, то администрацией был выделен участок, где только на один квадратный метр поместится 8 урн с прахом. Именно сейчас в Вене есть тенденция сжигать тело после смерти, поэтому чаще говорят именно об урнах.

Однако еще два года назад опрос местных был вовсе против такого формата захоронений людей с животными. Именно с этой целью и создали отдельную территорию, дабы никого не нервировать.

Также недавно было создано отдельное кладбище для животных, где действует и специальный крематорий животных.