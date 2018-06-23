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Активисту из Украины подбросили гранату в машину

Сегодня, 17:44

Мужчина известен своей враждебной настроенностью против президента Украины Петра Порошенко.

Активисту Ивану Спринскому сегодня подбросили в машину гранату. Как сообщается, сам мужчина не пострадал. Однако у машины модели Audi А6 разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения. Саму гранату подложили в багажник – это РГД 5. Произошло все во Львове, возле дома Ивана.

Активисту из Украины действительно «есть», за что мстить. Он возглавляет организацию «Рабов в рай не пускают», а также был противником Петра Порошенко. В свое время он устраивал демонстрации, нападал на магазин кондитерской фабрики президента Roshen, где оклеил листовками с кричащими фразами, как например «Диктаторской стране – НЕТ».

Пока полная картина инцидента выясняется, но думают, что это может быть месть кого-то за проделки Ивана Спринского.

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