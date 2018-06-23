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В горах в Аргентине находится база НЛО с порталами

Сегодня, 17:27

Уфологов заинтересовали постоянные рассказы свидетелей неопознанных объектов. Также они поделились видео, на котором и можно увидеть предположительно НЛО.

 

Как сообщается, туристы, приезжающие в Капилью дель Монте в Аргентине, а также местные, неоднократно встречали инопланетян и видели летающие тарелки. По их мнению, а также предоставленным фото и видео, сделанных в горах, видно, что действительно, есть что-то «странное». В поле зрения людей предположительные пришельцы и их корабли попадают уже несколько месяцев.

По правде говоря, ученые и сами считают, что это реально. Горы – это очень удобное и скрытное место, поэтому возможно, что там и находится база НЛО с порталами. Ранее не подтверждала эта информация, но заснятые фрагменты, которые позже уфологи выложили в интернет, подтверждают догадки людей.

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