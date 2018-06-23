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«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Сегодня, 17:12

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной рыбой, планировавшей полакомиться «человечиной».

20 июня в 55 км от Boca Grande (Флорида) морские монстры окружили семью. «Смертельная рыбалка» на окуня состоялась в Мексиканском заливе, кишащем гигантскими китовыми акулами. Сразу пять крупнейших в мире морских хищников окружили рыбацкую лодку, видимо, планируя полакомиться «человечиной». Незабываемая встреча чудом закончилась хэппи-эндом.

Вернувшись домой, перепуганная семья сообщила о местоположении морских монстров охранникам природы, потерявшим китовых акул после многочисленных наблюдений у западного побережья Флориды.

Спасатели рекомендуют рыбакам не отправляться за рыбой в незнакомые места, являющиеся домом монстров-людоедов.

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