Бочки виски завалило обломками в одном из складов США

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В штате Кентукки в пятницу произошел инцидент на Barton 1792 Distillery. Пока из-за чего все произошло, выясняется и с понедельника завод будет уже функционировать.

В США более девяти тысяч контейнеров с виски завалило в одном из складов США. Представители фирмы рассказывают, что бочки с алкоголем были разной выдержки, однако благодаря сезонному потребительскому снижению, пострадало меньше, чем могло. Все произошло 23 июня, и как удалось выяснить, кроме виски больше пострадавших нет.

Работа восстановится в течение нескольких дней – работники смогут выйти уже в понедельник, а экскурсии даже начались раньше – с субботы.

Последнее время в США с любимым напитком населения не везет. Так, некоторое время назад перевернулась на трассе фура с виски, которого вытекло на проезжую часть столько, что работникам дороги потребовалось несколько часов очищать ее от разлитого и разбитого алкоголя.