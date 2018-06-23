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В Барселоне голые вандалы поиздевались над метро

Сегодня, 15:12

Группа мужчин разрисовала несколько вагонов и поездов.

В социальные сети недавно попала фотография. По словам автора поста, он сделал её в Барселоне. На ней были запечатлены голые вандалы, которые в итоге поиздевались над местным метро.

На снимках видно, как один молодой человек в маске с париком рисует граффити на одном из вагонов состава, а возле него стоит в таком же голом виде его соратник.

Пока что не известно, нашли ли власти вандалов, и что именно молодые люди хотели донести такой нелепой акцией.

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