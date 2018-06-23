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В Кении вампир-каннибал терроризировал целый город

Сегодня, 10:50

Выжившие рассказали, что молодой мужчина насиловал их и делал глубокие порезы ножом по всему телу. Затем он высасывал из ран кровь и съедал сырые трупы.

В Кении в городе Найваши поймали молодого мужчину по имени Годфри Матери. Оказалось, что он вампир-каннибал и к тому же насильник. Он ловил жертв и после изнасилования издевался над ними.

Всего осталось несколько выживших, которые рассказали, как Годфри терроризировал целый город и издевался над своими жертвами. По словам выжившей женщины, вампир-каннибал её сначала изнасиловал, а затем взял нож и начал делать глубокие порезы по всему телу. После этого он начинал высасывать из ран кровь.

Выжившие очевидцы заявляют, что после смерти жертвы Годфри съедал её. Он начинал откусывать от трупа куски сырого ещё тёплого мяса. Примечательно, что всего от каннибала пострадало несколько дюжин людей. Все трупы Годфри не хранил дома.

Вампир живёт в очень грязном доме, который больше похож на землянку. Поэтому Годфри решил закапывать тела в землю прямо под своей кроватью. Могила представляет собой небольшую яму, в которую заталкивали множество человеческих останков.

В доказательства этому полиция приводит испорченную в ближайших окрестностях воду, в которую попали вещества, полученные в результате процесса разложения трупов.

Местные жители рассказали, что городской сектант-проповедник дал Годфри полномочия над женщинами. Он должен был брать их кровь и отдавать сектанту. Но в итоге проповедник отверг вампира-людоеда, и тот стал убивать ради удовольствия.

Примечательно, что Годфри задержала полиция, но через короткое время отпустила домой. Дело в том, что доказательств вины каннибала правоохранителям недостаточно. Его лишь официально обвинили в изнасиловании.

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