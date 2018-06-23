VistaNews.ru


Работники магазина с игрушками засняли одержимую куклу Аннабель

Сегодня, 09:30

Ужасающие кадры появились после того, как работники магазина подержанных товаров в Шотландии решили установить камеру, чтобы следить за «одержимой» куклой.    

Автор видео решила оставить камеру на телефоне включённой и проследить за тем, что происходит с куклой, когда никто не видит. На видеозаписи видно, что рука фабричной игрушки медленно двигается. Женщина, заснявшая ужасающие кадры, тяжело заболела впоследствии.

Эта кукла прибыла в магазин в коробке с множеством странных и потрясающих вещей со всего мира. В одной из сумок была старая музыкальная механическая кукла, которая напомнила работникам прототип игрушки из фильма ужасов «Проклятье Аннабель». Автор видео давно заметила за игрушкой странности, однако всегда списывала изменения в положении на внешние факторы. После видео не осталось никаких сомнений, что кукла – одержима.

«Дыхание, которое слышно перед падением куклы, очень жуткое», - написал пользователь. «Рада, что я избавилась от всех своих кукол», - добавила другая девушка. «Меня больше напугало падение камеры, чем движения куклы», - утверждает комментатор.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ижевске пенсионеры в погоне за скидками разгромили магазин в ТЦ "Кит"

Жители Тюмени устроили потасовку из-за дешевых игрушек

В Тюменской области собранный с земли хлеб доставили в магазин

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Рекомендуем