Работники магазина с игрушками засняли одержимую куклу Аннабель

Сегодня, 09:30

Ужасающие кадры появились после того, как работники магазина подержанных товаров в Шотландии решили установить камеру, чтобы следить за «одержимой» куклой.

Автор видео решила оставить камеру на телефоне включённой и проследить за тем, что происходит с куклой, когда никто не видит. На видеозаписи видно, что рука фабричной игрушки медленно двигается. Женщина, заснявшая ужасающие кадры, тяжело заболела впоследствии.

Эта кукла прибыла в магазин в коробке с множеством странных и потрясающих вещей со всего мира. В одной из сумок была старая музыкальная механическая кукла, которая напомнила работникам прототип игрушки из фильма ужасов «Проклятье Аннабель». Автор видео давно заметила за игрушкой странности, однако всегда списывала изменения в положении на внешние факторы. После видео не осталось никаких сомнений, что кукла – одержима.

«Дыхание, которое слышно перед падением куклы, очень жуткое», - написал пользователь. «Рада, что я избавилась от всех своих кукол», - добавила другая девушка. «Меня больше напугало падение камеры, чем движения куклы», - утверждает комментатор.