У берегов Англии зафиксировали кита-убийцу

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По словам очевидцев, морское чудовище было самым крупным водным обитателем, которое только им доводилось видеть. Оно в несколько раз больше двухметровых серых тюленей. По некоторым данным, монстр даже утаскивал в воду людей.

В Англии у берегов в реки Таймар местные жители часто замечают странное существо, которое похоже на кита-убийцу. Водный обитатель имеет внушительные размеры и частенько плавает возле людей на катерах и лодках.

Гэвин Беннет рассказал, что он часто спускается по реке Таймар с горы Эджком на главном водном потоке. Примерно в 7 часов вечера он заметил кита-убийцу. Мужчина сразу же сделал несколько фотографий. Монстр плавал около него около часа. Позже «огромного старого дельфина», как охарактеризовал его сам очевидец, заметили уже у побережья Торки.

По словам Гэвина Баннета, он видел не косатку, а дельфина. Причём последний был аномальных размеров. Монстр имел в длину почти 4 метра, а в ширину почти метр. При этом животное меняло цвет от чёрного до серого, в зависимости от света Солнца.

В тот же вечер возле Муттон Коув другой мужчина по имени Эшли Савард заметил похожего кита-убийцу. Мужчина сфотографировал его и заявил, что перед ним проплыла косатка.

Как рассказали учёные, существо, которое видели очевидцы – это обычная косатка. Они заплывают к Британским островам, чтобы найти себе еду, но обычно их популяции плавают в северных районах.

Как бы то ни было, увиденное местными жителями было в любом случае уникальным. Некоторые очевидцы и вовсе заявляют, что чудовище дружелюбно к людям и подплывает к лодкам не с целью напасть, а с целью пообщаться.