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Опубликованные фото показывают излучение, которое человечество увидит при посадке на Землю кораблей пришельцев.

Примечательно, что закат в Пенсильвании - не единственное свидетельство наличия НЛО в этом регионе. Некоторое время назад Аарон Роджерс заметил корабль инопланетян в Нью-Джерси. Пару лет назад жители Южной Филадельфии заметили таинственно белую точку. Однако тогда учёные проанализировали материалы, заявив, что это был лишь обычный земной дрон.

Сейчас же очень необычный закат напугал граждан угрозой вторжения пришельцев. Это произошло в Пенсильвании в прошедшие выходные, возле Государственного Мемориала в Геттисберге. Там стажёр фотожурналиста в местной газете сфотографировал и опубликовал фотографию заката и Мемориала в сумерках.

Пользователи соцсетей сразу же решили, что именно такая картина будет сопровождать посадку корабля с инопланетянами, если она когда-либо произойдёт. Позже фото попало в Washington Post. Эксперты объяснили, что угроза вторжения в Пенсильвании – это обычное природное явление.

По словам специалистов, след корабля пришельцев был высоким кучевым и дождевым облаком. Оно распространилось, когда Солнце садилось. Поэтому облако бросало тень не на Землю, подобно тому, кок Солнце светит днём. Тень отбрасывалась наверх, из-за чего и случился такой необычный эффект и реакция людей на него.