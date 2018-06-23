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Сотрудники Amazon бунтуют против Трампа из-за мигрантов

Сегодня, 08:08

По мнению работников, Дональд Трамп слишком жестокий президент, который ограничивает мигрантов в правах человека. Сотрудники Amazon больше не хотят работать с властями.

Работники известной фирмы технических услуг Amazon бунтуют против Трампа и просят свое руководство прекратить сотрудничество с властью США из-за политики в отношении мигрантов. Amazon больше не хотят предоставлять технологии правоохранительным органам, а также отказываются помогать президенту собственной страны, который, по их мнению, является очень жестоким человеком.

Подчеркивается, что те приспособления, которым Amazon обеспечивает властей, являются очень мощным оружием для слежки для людьми, а сотрудники компании больше не хотят способствовать жестокому отношению к мигрантам. Трампа раскритиковали как политика, уточнив, что его кампания против мигрантов незаконна, так как детей разлучают с родителями, а затем несовершеннолетних отправляют в детские дома.

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