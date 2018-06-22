США атакуют смертельные пауки-отшельники

Вчера, 22:39

Ранее пауки обитали в дюнах спящего медведя. Однако они начали перемещаться в другие места государства.

Американка Тина Брэдиш из Маскегона была укушена коричневым пауком-отшельником во время отдыха возле дюн. Она отметила, что заметила укус, когда передвигала поленницу со своим мужем. После того, как укус начал зудеть, она обратилась к врачу и, в конце концов, обнаружила, что ее укусил коричневый паук-отшельник. Есть опасения, что США атакуют одни из самых опасных насекомых - пауки-отшельники.

Чрезвычайно опасный паук, как правило, встречается в более теплых южных штатах, но может пробраться на север, прицепившись на транспортные средства или на багаж людей, путешествующих в этот район.

Укус коричневого отшельника может вызвать повреждения на коже, а в некоторых случаях укусы даже смертельны. Тем не менее, эксперты отмечают, что вероятность контакта с коричневым отшельником, по-прежнему чрезвычайно редка, поэтому у людей нет причин для беспокойства.

Однако идея столкнуться с одним из этих опасных пауков или, что еще хуже, быть укушенным им, вызывает немалое беспокойство. В теплое время года опасность более высока, поэтому эксперты выделили 10 округов в Мичигане, где за последние несколько лет встречался паук-отшельник: Графства Дженеси, Округ Хилсдейл ,Округ Ингам, Графство Кент, Графство Ленави, Округ Ливингстон, Округ Окленд, Округ Шивази, Округ Ваштену, Округ Уэйн.