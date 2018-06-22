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Обвиняемый должен выплатить 5500 долларов за такое преступление, ведь именно в таком объеме оценен ущерб, причиненный экземпляру. Случился инцидент в Новой Зеландии на мероприятии под названием Body Worlds Vital.

Как сообщают зарубежные СМИ, 28-летний мужчина украл два пальца ног на выставке человеческого тела, где были представлены необычные экземпляры в виде позирующих «трупов» для детального изучения человека. С какой целью преступник решил похитить конечности – не сообщается, однако его уже вызвали в суд на заседание по делу.

В данный момент похитителя пальцев отпустили под залог, однако дальнейшая судьба преступника не сообщается. Как рассказывают сотрудники выставки, для публики представлено более 150 анатомически правильных экземпляров в виде человеческих тел.