«За секунду до»: Фотограф сделал снимок бегущего на него разъяренного бизона

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Уиллис Чунг знал о безопасном расстоянии для съемок диких животных, но пренебрег правилами для удачного кадра. Такая безответственность поставила жизнь мужчины в серьезную опасность, однако ситуация неожиданно переменилась.

Фотограф сделал снимок бегущего на него разъяренного бизона, и кадр можно отнести к серии «За секунду до». Именно так подумал любитель живой природы, ведь бык мчал прямо на него и даже не думал сворачивать. Однако стоящая на штативе камера привлекла животное немного больше, чем сам фотограф, поэтому мужчине удалось укрыться в безопасном месте.

Уиллис Чунг рассказал, что бизон гулял и занимался привычными для себя делами, что и нужно фотографу, ведь снимки с повседневными заботами диких животных наиболее интересны. Но внимание бизона привлек находящийся на небольшом расстоянии единственный человек в Йеллоустонском парке, что чуть не стоило жизни экстремальному фотографу.