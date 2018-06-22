VistaNews.ru


Британию атакуют токсичные черви-убийцы

Сегодня, 20:43

Гнезда насекомых располагаются на дубах, их особое распространение и активное размножение происходит в конце весны и продолжается до средины лета. Наибольшую опасность представляют шелковистые волоски личинок.

Токсичные черви-убийцы, как их называют в народе британцы, были обнаружены в Британии, первые представители дубовых крестоцветных молей зарегистрированы в данном регионе еще в 2005 году, однако сейчас они буквально атаковали дубовые деревья во многих парках. Различить их гнезда можно благодаря характерному расположению только на одном виде деревьев.

Ученые отмечают, что следует исключить любой контакт как с самими гусеницами, так и с их гнездами и следами передвижения – тропинками из шелковых волосков. В противном случае – люди и животные могут быть поражены, отчего начинается высыпание на коже, затруднение дыхания, а также боль в горле. Местные поговаривают, что бывали даже случаи с летальным исходом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Калуге детский сад атаковали "бешенные" галки

Галлюцинации и подкожные черви: Эксперты предупредили, чем опасны комары

Медики: В парах вейпов содержатся опасные токсичные металлы

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем