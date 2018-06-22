Британию атакуют токсичные черви-убийцы

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Гнезда насекомых располагаются на дубах, их особое распространение и активное размножение происходит в конце весны и продолжается до средины лета. Наибольшую опасность представляют шелковистые волоски личинок.

Токсичные черви-убийцы, как их называют в народе британцы, были обнаружены в Британии, первые представители дубовых крестоцветных молей зарегистрированы в данном регионе еще в 2005 году, однако сейчас они буквально атаковали дубовые деревья во многих парках. Различить их гнезда можно благодаря характерному расположению только на одном виде деревьев.

Ученые отмечают, что следует исключить любой контакт как с самими гусеницами, так и с их гнездами и следами передвижения – тропинками из шелковых волосков. В противном случае – люди и животные могут быть поражены, отчего начинается высыпание на коже, затруднение дыхания, а также боль в горле. Местные поговаривают, что бывали даже случаи с летальным исходом.