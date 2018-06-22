Демоническое растение «пожирает» жителей США

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Гигантский борщевик не звучит как представитель флоры, которого следует избегать. Однако, как только вы увидите ожоги от прикосновения к «творению дьявола», ваше мнение о нем кардинально изменится.

Демоническое растение в основном «пожирает» жителей северо-восточной части США, активно увеличивая свою географию в последние годы. Недавно люди нашли гигантского борщевика в штате Вирджиния, расположенном гораздо южнее от эпицентра ядовитых атак. К слову, в отличие от многих других инвазивных видов растений, демонический борщевик не вреден для окружающей среды и непосредственно опасен для человека.

Гигантский «пожиратель» не содержит химических веществ, вызывающих немедленный ожог. Он причиняет вам боль более изощренным способом. Демонический борщевик выпускает сок, содержащий токсины, называемые фуранокумаринами. Они повышают чувствительность человеческой кожи к солнечным лучам. Дело заканчивается не просто покраснением, а самым болезненным ожогом в вашей жизни.

Реакция во многом зависит от количества попавшего на кожу сока, температуры воздуха и влажности кожи. В течение 15-30 минут после контакта с растением вы начнете ощущать реакцию. Дальнейшие несколько часов человек будет буквально «гореть».

Большую часть болезненной реакции можно предотвратить, осознав прикосновение к демоническому растению. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк рекомендует вымыть с мылом и холодной водой весь пораженный участок тела. Примечательно, теплая вода только усугубит ситуацию. Также нужно держаться подальше от солнечного света в течение 48 часов. Если вы «горите», обратитесь к врачу - он порекомендует местную анестезию.

А вообще, лучшее, что можно сделать – пройти мимо гигантского борщевика. Если вы заметили ядовитое растение, не пытайтесь его самостоятельно уничтожить, это работа для специалистов. Чтобы полностью избавиться от растения, нужно вырвать его с корнем корень, не разбросав семена.