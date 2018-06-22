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Это вызвало накопление в желудке мужчины двух литров фекалий, которые врачам пришлось удалять хирургическим путём.

Запор не считается серьёзным заболеванием, но может иметь очень серьёзные последствия, если отнестись к этой деликатной проблеме легкомысленно. Если запор длится короткий период времени, то проблем со здоровьем не случится, но если всё происходит очень долго, то следует обратиться к врачу.

Недавно такая история произошла с 57-летним мужчиной. Австралиец чуть не умер после трёхдневного запора. За это время у него в желудке накопилось два литра фекалий. Их пришлось удалять врачам.

Такой объём человеческих отходов жизнедеятельности вызвал у мужчины повышение давления в желудке. Кроме того, австралиец не мог ходить и испытывал проблемы с почками. Дело в том, что фекалии своим объёмом перекрыли кровоснабжение к ряду органов и конечностям.

Через четыре дня после операции кровоснабжение полностью восстановилось, а мужчине пришлось пролежать всё время в больнице. Домой вернулся он после интенсивной терапии от запоров.