VistaNews.ru


Австралиец чуть не умер после трёхдневного запора

Сегодня, 18:09

Это вызвало накопление в желудке мужчины двух литров фекалий, которые врачам пришлось удалять хирургическим путём.

Запор не считается серьёзным заболеванием, но может иметь очень серьёзные последствия, если отнестись к этой деликатной проблеме легкомысленно. Если запор длится короткий период времени, то проблем со здоровьем не случится, но если всё происходит очень долго, то следует обратиться к врачу.

Недавно такая история произошла с 57-летним мужчиной. Австралиец чуть не умер после трёхдневного запора. За это время у него в желудке накопилось два литра фекалий. Их пришлось удалять врачам.

Такой объём человеческих отходов жизнедеятельности вызвал у мужчины повышение давления в желудке. Кроме того, австралиец не мог ходить и испытывал проблемы с почками. Дело в том, что фекалии своим объёмом перекрыли кровоснабжение к ряду органов и конечностям.

Через четыре дня после операции кровоснабжение полностью восстановилось, а мужчине пришлось пролежать всё время в больнице. Домой вернулся он после интенсивной терапии от запоров. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жители Усть-Кута решили сделать бюсты депутатов из замерших фекалий

В Великобритании подросток принял слабительное и умер

Врачи вместо раковой опухоли нашли в желудке сенбернара четыре игрушки

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем