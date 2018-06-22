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«Я бы его сам прихлопнул»: Священник жестоко ударил плачущего ребенка

Сегодня, 17:56

Инцидент произошел во время крещения малыша, родители и присутствующие в церкви были шокированы увиденным. В YouTube ролик просмотрели более 1,6 миллионов пользователей.

Во Франции во время таинства крещения священник жестоко ударил плачущего ребенка. Родители мальчика были шокированы увиденным и отобрали малыша, который и сам отбивался от священнослужителя. Таким образом, мужчина пытался успокоить мальчишку, устроившего истерику со слезами прямо в церкви.

Ролик оперативно распространился по Сети, где пользователи высказывали негодование. Один из них написал: «я бы сам его прихлопнул». Другие люди указывали, что поведение священника неприемлемо и у них появились слезы от шока. Нашлись и те, кто указал, что на месте отца или матери оттолкнули бы священнослужителя, несмотря на его пожилой возраст и религиозный чин.

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