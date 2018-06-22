Бешеная белка напала на младенца в штате Колорадо

Сегодня, 17:38

Ребенка доставили в отделение неотложной помощи с многочисленными царапинами. Сотрудники Centennial Animal Services и Colorado Parks and Wildlife сообщают, что никаких сообщений о бешеных белках не поступало.

Мать пострадавшей девочки все еще в шоковом состоянии после того, как бешеная белка напала на младенца. Неприятный инцидент произошел в штате Колорадо, когда мама вышла на обычную прогулку со своим ребенком. В определенный момент она заметила, как за ними бежит белка. Вдруг, животное запрыгнуло в коляску 6-месячной малышки. Бешеная белка начала царапать лицо и тело девочки. Мама малышки откинула козырек, схватила грызуна и вышвырнула его из коляски. Девочку отвезли в отделение неотложной помощи, где пострадавшей обработали рубцы.

CPW сообщают, что белки могли привыкнуть к человеческой пище и теперь ассоциируют такие вещи, как коляски, с местами, где они могут найти пропитание. Они также отметили, что будут следить за подобными нападениями, отметив, что они достаточно редки.