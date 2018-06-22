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В США гремучая змея набросилась из-под капота на автомобилиста

Сегодня, 17:28

Американец остановился на границе Пенсильвании проверить странный звук, исходивший из моторного отсека машины. Открыв капот, водитель едва не стал жертвой броска ядовитого гремучника, пригревшегося на двигателе.

Шоковая ситуация могла обернуться для американского автомобилиста более плачевно, заползи ядовитая рептилия в салон машины. Однако гремучая змея любит сообщать о своем присутствии грохотом погремушки на конце хвоста. Именно этот тревожный звук насторожил мужчину, остановившегося на границе Пенсильвании для осмотра авто.

Неожиданная попутчица набросилась из-под капота на автомобилиста, ловко увернувшегося от дозы смертоносного яда. Совершив неудачный бросок, змея сползла по блоку цилиндров, свернувшись калачиком в защитную позу на аккумуляторе. Ошарашенный водитель не рискнул самостоятельно прогонять смертоносную рептилию, позвав на подмогу сотрудников Государственной охраны окружающей среды США.

Специалисты выловили гремучника, впоследствии выпустив его на свободу рядом с крупными валунами, являющимися более подходящей средой для змей, нежели моторный отсек автомобиля.

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