В Ирландии живодер избил щенка молотком и засунул в микроволновку

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От таких издевательств Спарки скончался. Подозреваемым выступает 23-летний Кайл Киган, полиция проводит следственные проверки, информирует «irishtimes».

В Ирландии 23-летний живодер молотком избил щенка по кличке Спарки и засунул его в микроволновку, в результате несчастное животное скончалось. Его труп был отправлен на экспертизу, также в ходе обыска полиция изъяла у Кайла Кигана окровавленную футболку и орудие убийства.

Отмечается, что труп щенка нашли в мусорном ведре после вечеринки, где, по заявлению очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки и наркотические вещества. Один из свидетелей рассказал в суде, что слышал звуки многочисленных ударов и визг, а после в коридоре он увидел Кигана, который шел с молотком и был окровавлен. Нахождение Спарки в микроволновке предстоит доказать посредствам ряда новых экспертиз.