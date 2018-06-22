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В Турции люди спасли брошенного матерью ослёнка-инвалида

Сегодня, 17:21

Животное родилось с деформированным ртом, челюстью и головой. Местные жители нашли его и отдали в клинику. В результате малыша хотят сделать талисманом.

В Турции в восточной провинции Ван в окрестностях Дегирменарки люди нашли брошенного матерью на обочине дороги ослёнка-инвалида. Его доставили в реабилитационный центр местного университета.

Животное появилось на свет с многими проблемами, среди которых деформация головы, рта и челюсти. Местные жители не только спасли ослёнка, но и обратились к директору центра Локману Аслану с просьбой вылечить малыша.

Локман Аслан согласился помочь. В результате, в центре восстановления ослику провели две успешных операций. Теперь местные чиновники хотят сделать его своим талисманом.

По словам Аслана, центр заботится о всех животных. Ослёнок-инвалид изначально даже не мог есть и передвигаться, но сейчас всё позади. Малыш не только научился ходить, но и есть, как здоровые особи его вида, хотя процесс восстановления ещё и не закончился.

После окончания лечения осла передадут муниципальным чиновникам, которые пообещали заботиться и предоставлять ему всё необходимое. Местные жители и чиновники гордятся, что спасли животное. Они призывают всех людей быть более гуманными.

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