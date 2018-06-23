В Ванкувере мужчина запечатлел НЛО на свой смартфон

Вчера, 23:30

Неопознанный объект продолжал находиться в небе, даже когда возле него пролетел рейсовый самолет

В США, в Ванкувере мужчина увидел круглый объект, что находился в небе. Чтобы проверить, действительно ли это НЛО, он запечатлел его себе на смартфон вместе с пролетающим самолетом. Чтобы понять, пропадет ли это круглое «пятно» на фото. Однако этого не произошло. Свидетель опубликовал свое видео, где люди сразу начали гадать, что же это может быть. Некоторые уверены, что это неопознанный летающий объект, а кто-то не хочет «верить в сказки» и считает, что это пыль на объективе камеры. Официально эту ситуацию никто не подтверждал. Любители уфологии уже бьют тревогу, что Землю в очередной раз посетили инопланетяне, или же это какие-то секретные разработки правительства. Но официальных тому подтверждений нет.

Также недавно в России, в небе над Питером был замечен НЛО, который заметили и летчики рейса «Москва – Санкт –Петербург». Они сразу же сообщили об этом, а позже данная информация стала официальной.