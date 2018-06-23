На Гавайях в воде плавает айсберг из лавы

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Туристы, катающиеся на яхте, шокированы от увиденного. Это результат извержения вулкана Килауэа, о чем информирует телеканал CBS News на своей странице в Twitter.

На сегодняшний день на Гавайях вулкан Килауэа продолжает свое извержение, что уже привело к гибели местных жителей и исчезновению поселений. Туристы, катающиеся на яхте, заявляют, что в воде плавает айсберг из лавы. По их словам, зеленые камни разных размеров погружаются в глубины моря, все это зрелище сопровождается паром и шипением.

Очевидец Эрин Джордан в интервью Associated Press рассказала журналистам, что в Калапане, расположенной в 12 милях от побережья, наблюдаются лавовые трещины. Женщина уверенна, что увиденный ею габаритный кусок породы является первым из зарегистрированных в официальном порядке.