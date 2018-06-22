Водитель беспилотника Uber в момент смертельного ДТП смотрела ток-шоу

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Тогда погибла 59-летняя Элейн Херцберг, переходившая улицу. Авария произошла в марте месяце в Аризоне, за рулем беспилотника находилась Рафаэла Васкез.

Следствие аризонского города Темпе установило, что Рафаэла Васкез, водитель беспилотника Uber, в момент смертельного ДТП в марте смотрела ток-шоу «The Voice». Об этом свидетельствуют данные телевизионной сети Hulu, согласно которым оператор смотрела видео в течение 42 минут и закончила просмотр в 9:59, это время аварии.

Полицейские отмечают, что подобные моменты могут квалифицировать как непредумышленное убийство. Не сообщается, получила ли Васкез официальные обвинения. Примечательно, мартовское ДТП со смертельным исходом с участием беспилотника является первым случаем.