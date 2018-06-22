Американка выпила собачью мочу, чтобы избавиться от прыщей

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Американка Линн Лью опубликовала видео, в котором показала собственные методы борьбы с высыпаниями на коже. Это средство, по словам девушки, поможет и от других болезней.

Линн Лью доказывает, что современные косметологические методы лечения акне не могут конкурировать с собачьей уриной, которую изобретательная американка пьет из пластмассового стаканчика прямо на улице. Она опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, как ей удалось вылечить все высыпания и улучшить качество кожи. Линн отвела свою собаку погулять, но вынудила ее помочиться в стакан. После этого американка без сомнений выпивает собачью мочу, добавляя, что та содержит полезные витамины А и Е, а также 10 грамм кальция.

Такой состав лечит не только кожу, но, по словам девушки, способен помочь избавиться от рака. Из своего опыта, американка может добавить, что жила в постоянной депрессии, пока не начала принимать урину, что кардинально поменяло ее настроение.

Врачи раскритиковали неграмотную Линн, добавив, что моча – это отходы, а значит должны покинуть организм, а не снова в нем оказаться. Она содержит токсины, химикаты и неусвояемые вещества.