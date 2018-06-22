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86-летняя британка умерла от больничной еды

Сегодня, 16:10

Женщину госпитализировали после того, как она поела яичницы в Королевской больнице Глостершира.

Как рассказывают местные информагентства, 86-летняя британка ещё в январе текущего года попала в городскую больницу из-за инфекции в грудной клетке.

Старушка успешно проходила лечение. В один из дней ей дали на завтрак яичницу. Женщина начала есть, но в один момент попросту подавилась. Кусочек еды застрял в её горле.

В результате пенсионерка начала кашлять, упала и скончалась от больничной еды. На место происшествия сразу же прибыл коронер, который постарался спасти миссис Баркер. Но вскоре её объявили мёртвой.

Примечательно, что ранее подобных проблем с едой у 86-летней бабушки не наблюдалось. В заключении указывалось, что старушка скончалась в результате асфиксии, то есть буквально задохнулась.

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